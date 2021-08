O Corpo de Bombeiros de Botucatu registrou um caso de incêndio em veículo neste domingo, 29, no bairro Cedro. Pelo local um Fiat Uno foi totalmente destruído pelas chamas.

Segundo testemunhas, o condutor do veículo se chocou contra um poste e logo depois teria ateado fogo no veículo. O proprietário não estava no local.

Uma investigação policial deverá dizer a causa do incêndio. Ninguém ficou ferido.