Carro pega fogo em garagem no Distrito de Rubião Júnior

Uma cena chamou atenção de quem passou na tarde deste sábado pela rua João Butgnoli no Distrito de Rubião Júnior.

Um veículo que estava estacionado na garagem de uma residência se incendiou. Aparentemente a casa estava sem ninguém no momento do incidente e as chamas consumiram completamente o carro.

A fumaça preta e densa pode ser vista à distância. Segundo informações, o carro seria um Ford Escort, apesar que pela destruição, não era possível identificar o modelo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado. Ninguém se feriu. A polícia deve investigar o que causou o incêndio.