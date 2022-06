Carro pega fogo e fica destruído na SP-191 em São Manuel  

Acontece Botucatu

O corpo de Bombeiros de Botucatu registrou na tarde deste sábado, dia 25, um caso de incêndio em veículo no município de São Manuel. O fato ocorreu na rodovia SP-191, Geraldo Pereira de Barros, em um trevo perto de um motel e Faculdade na via.

Segundo informações no local, o condutor, vindo de Piracicaba, percebeu problemas em seu veículo, um GM Cruze, momento em que parou na via. Momentos depois o carro pegou fogo, ficando totalmente destruído pelas chamas.

Os Bombeiros foram acionados e controlaram as chamas no veículo. Felizmente nenhum ocupante ficou ferido no incidente.

