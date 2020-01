Carro pega fogo e deixa dois feridos em Botucatu

Duas pessoas se feriram durante um incêndio em veículo na tarde desta quinta-feira, 16. O fato foi registrado na Rodovia Eduardo Zucari, km 04 , via de acesso à Eucatex, perto do Rio Pardo, segundo publicou o site Agência 14 News.

Segundo informações, o motorista percebeu a fumaça no motor e quando abriu o capô, junto com seu colega, as chamas aumentaram e ficaram incontroláveis.

O incêndio causou queimaduras de 2º grau nas vítimaS de 31 e 32 anos respectivamente, mas elas não corriam riscos. Um curto circuito é apontado como a provável causa do incêndio.

Com informações do 14 News