Carro invade posto de emplacamento na Vital Brasil em Botucatu

A Polícia Militar registrou na manhã deste domingo, dia 21, um acidente de trânsito na área central de Botucatu. O fato ocorreu na avenida Dr. Vital Brasil.

Segundo informações no local, um carro descontrolado invadiu um posto de emplacamento, ao lado de um laboratório. O motorista estava no sentido Centro-Vila dos Lavradores, e em um cruzamento, onde não há canteiro central, ele atravessou a avenida e invadiu o imóvel.

Parte da estrutura do prédio ficou destruída e a Defesa Civil precisou ser chamada para avaliar dos danos do local. O condutor, de 23 anos, foi socorrido pelo SAMU até o Pronto Socorro do Hospital das Clínicas, mas não aparentava ferimento graves, de acordo com testemunhas.

A Polícia Científica esteve no local para avaliar o acidente. A Polícia deve investigar as causas do acidente.

