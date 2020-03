Carro importado pega fogo na Major Matheus em Botucatu

Fotos: Wagner Júnior e Isabela Alves Alcoforado

Um carro se incendiou na manhã desta quarta-feira, 11, na Vila dos Lavradores em Botucatu. Segundo as informações, um esportivo da marca Subaru pegou fogo repentinamente no cruzamento das ruas Major Matheus com a Cruz Pereira.

Uma nuvem de fumaça preta e muito densa tomou conta do quarteirão. O motorista contou aos Guardas Municipais, que atenderam a ocorrência, que se dirigia ao Poupatempo para realizar a transferência do carro, quando ouviu um estrondo e na sequencia viu a fumaça saindo da parte do motor.

Pessoas que passavam pelo local e funcionários de uma empresa de extintores ajudaram a controlar as chamas até a chegada dos bombeiros. Felizmente ninguém se feriu e as causas do incêndio ainda serão apuradas.