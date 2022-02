Um veículo Ford Fiesta pegou fogo na tarde desta sexta-feira, dia 18, na Avenida Arquiteto Zenon Lotufo, região do Jardim Ciranda, zona leste do município. Ainda não há informações sobre o que motivou o incêndio.

Parte da avenida ficou interditada para o transito durante o trabalho dos Bombeiros para conter as chamas. A Defesa Civil fez a sinalização do local. Apesar do susto, não houve vítimas.

Fotos: Defesa Civil

Compartilhe esta notícia