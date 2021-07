Carro fica destruído após choque e capotamento na Castelinho em Botucatu

A Polícia Rodoviária registrou nesta quarta-feira, dia 07, um acidente da Rodovia Castelinho, em Botucatu. Segundo informações levantadas pelo Acontece Botucatu, um condutor perdeu o controle e o veículo se chocou violentamente contra a defensa metálica no acostamento da pista, vindo a capotar na sequência.

De acordo com informações, duas pessoas estavam no carro, sendo o condutor socorrido pelo resgate da concessionária Rodovias do Tietê com ferimentos leves. A pessoa que estava como passageira nada sofreu, apesar do forte impacto. Ambos estavam de passagem pela região.

A Polícia deve investigar as causas com o veículos que tem placas de São Paulo. O trânsito não precisou ser interrompido no local, sentido Pardinho-Botucatu.