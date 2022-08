Carro fica destruído após choque contra cavalo na Alcides Soares em Botucatu

Um grave acidente foi registrado na madrugada deste domingo, dia 14, em Botucatu. Segundo informações apuradas pelo Acontece Botucatu, um VW Fox se chocou violentamente contra um cavalo na Rodovia Vicinal Alcides Sores.

O acidente ocorreu perto da ponte do Rio Capivarinha. O carro ficou totalmente destruído e o condutor foi socorrido.

O animal morreu com o choque. O Acontece Botucatu fez contato com as forças de segurança e obteve a informação de que uma equipe do Canil Municipal esteve no local e constatou a presença do animal na pista.

Não há informações sobre as condições da vítima. A Polícia Civil deve apurar o fato.

