Carro e peças automotivas avaliados em R$ 300 mil são furtados de oficina em São Manuel

Uma oficina mecânica foi alvo de um furto neste domingo (15). Foram levadas peças automotivas estimadas em mais de R$ 300 mil no domingo (15) em São Manuel (SP). O suspeito também fugiu levando um carro que estava em manutenção.

Segundo a polícia, a equipe foi acionada depois que o proprietário percebeu que o alarme do estabelecimento disparou. O sistema de rastreamento do veículo furtado foi ligado e os policiais o encontraram em uma rodovia no Paraná.

A Polícia Rodoviária Federal conseguiu recuperar o carro, mas o motorista fugiu pela mata e ninguém foi preso. As peças automotivas e produtos furtados estavam no veículo e também foram recuperados. A Polícia Civil de São Manuel investiga o caso.

