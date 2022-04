Carro destrói poste em acidente na Domingos Sartori em Botucatu

Rodovia já registrou vários acidentes semelhantes nos últimos anos

Fotos Acontece Botucatu

A Concessionária Rodovias do Tietê registrou na madrugada deste sábado, dia 30, um acidente na rodovia Domingos Sartori, que a faz a ligação com o Distrito de Rubião Junior. O fato ocorreu no sentido Unesp/Centro.

Segundo informações apuradas pelo Acontece Botucatu, uma mulher perdeu o controle de direção de seu veículo, um Fiat Pálio e se chocou com um poste na via.

A condutora foi socorrida por uma unidade de resgate da concessionária. Ela não se feriu gravemente, apenas teve escoriações na face.

Nas imagens registradas nesta manhã pela reportagem do Acontece Botucatu, é possível notar que o poste ficou destruído. Vários locais na região ficaram sem energia ou com ela oscilando.

Uma equipe sinalizou o local com cones e o trânsito está com apenas meia faixa de rolamento. É preciso cautela no local. O poste deverá ser trocado ainda hoje.

