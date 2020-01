Carro desgovernado invade sorveteria na Major Matheus

Acidente em Botucatu com carro desgovernado

O Corpo de Bombeiros registrou um grave acidente no final da tarde desta sexta-feira, dia 10, na Vila dos Lavradores. Um GM Cruze desgovernado invadiu uma sorveteria localizada rua Major Matheus em Botucatu.

Segundo informações apuradas pelo Acontece Botucatu no local com testemunhas, o motorista, um senhor, tentava estacionar o carro, mas se atrapalhou com o câmbio automático, perdendo o controle e parando dentro do estabelecimento.

Pessoas que estavam no local, entre elas três crianças, foram atingidas por estilhaços de vidro e pelo próprio veículo, sendo socorridas por viaturas dos Bombeiros e SAMU. No total sete pessoas foram socorridas.

“Eu estava ali na Praça da Igreja sentada com minha mãe e só ouvi o barulho do vidro estourando, parecia até que tinha sido um rojão. Quando olhei, tinha uma gritaria e o carro lá dentro com as mesas derrubadas. Muito desespero nessa hora”, disse uma testemunha ao Acontece Botucatu.

O trabalho de remoção das vítimas foi integrado e ágil. O Resgate dos Bombeiros socorreu duas crianças e o Samu socorreu as outras cinco vítimas, sendo 4 adultos e uma criança.

Segundo o apurado pelo Acontece Botucatu junto aos Bombeiros no local, apesar da violência do acidente e dos ferimentos registrados pelas equipes de socorristas, nenhum vítima se encontrava em estado grave, sem nenhum risco.

A Guarda Municipal precisou interditar o quarteirão para o resgate das vítimas. A polícia vai investigar as causas do acidente. O Acontece acompanha o caso.