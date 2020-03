Carro desgovernado atinge poste na Cohab 4, dizem moradores

Moradores da Cohab 4 em Botucatu se assustaram na manhã deste domingo, 15, com um poste de energia quase derrubado em uma das principais vias do bairro. O fato ocorreu na Avenida Doutor Nahime Zacharias.

Segundo relato de moradores, um veículo desgovernado bateu no poste durante a madrugada e o condutor deixou o local após o acidente. Pelas imagens cedidas ao Acontece Botucatu, é possível ver a estrutura do poste totalmente danificada.

O local já foi devidamente sinalizado com relação ao trânsito. A sinalização é clara na via, com limite de velocidade em 40km/h, fato muitas vezes desrespeitado por condutores no período noturno, segundo relatos de testemunhas.

Ainda de acordo com os moradores, não houve interrupção de energia no local. A CPFL já foi acionada para fazer os reparos e troca do poste.