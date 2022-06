Carro derruba postes em avenida de acesso ao Fórum de Botucatu

A Defesa Civil de Botucatu atendeu na manhã desta sexta-feira, dia 03, uma ocorrência de queda de poste em uma das avenidas de acesso ao Fórum de Botucatu no Jardim Rivieira.

Segundo informações, um Fiat Uno estava no local, abandonado, após se chocar contra os postes. Não há informações sobre o estado do condutor ou possíveis passageiros do veículo.

A CPFL foi acionada para reparar os danos no local. A Polícia deve investigar o acidente após elaboração de boletim de ocorrência.

