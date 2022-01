Carro cruza a pista e destrói alambrado na Castelinho em Botucatu

Foto Acontece Botucatu

A Polícia Rodoviária registrou no começo desta manhã de segunda-feira, 24, um acidente de trânsito na Rodovia Castelinho em Botucatu. O fato ocorreu no sentido Marajoara-Centro.

Um veículo Daewoo sem controle cruzou a pista e arrebentou o alambrado que fica no canteiro central da rodovia. A tela de proteção foi colocada recentemente nesse trecho da estrada.

De acordo com informações colhidas pelo Acontece Botucatu, o condutor do veículo não estava no local dos fatos quando as viaturas chegaram, não podendo saber se o mesmo sofreu algum tipo de ferimento no acidente.

É possível que ele tenha perdido o controle na saída de uma das alças de acesso. Equipes da concessionária Rodovias do Tietê fizeram a sinalização da pista, mas o trânsito não precisou ser interrompido.

