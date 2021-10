Carro com 5 ocupantes atinge barranco após colisão na Rodovia Castelinho

Entre os passageiros estavam 3 crianças. Motorista que causou o acidente fugiu pelo matagal

Um grave acidente foi registrado na tarde deste sábado, 23, na Rodovia João Hipólito Martins, a Castelinho, no quilômetro 6, na pista sentido Botucatu.

De acordo com as informações, um veículo Vw Fox, de cor prata, com placas de Itatinga, estava em alta velocidade e chegou a fazer ultrapassagens pela direita.

No citado quilômetro, o motorista, que estava sozinho no veículo, atingiu a traseira de um Fiat Palio, com placas de Paranapanema, que era ocupado por cinco pessoas, entre elas três crianças.

Com o impacto, o motorista do palio perdeu o controle do carro e colidiu contra um barranco. Segundo testemunhas, uma mulher chegou a ser arremessada para fora do veículo.

Depois da colisão, o motorista do fox saiu correndo e fugiu por um matagal às margens da rodovia.

As vítimas foram socorridas pelo resgate da concessionária Rodovias do Tietê. Equipes do corpo de bombeiros também foram ao local.

O trânsito ficou lento, por conta dos carros na pista, mas não chegou a ser interditado. A polícia irá investigar as causas do acidente.