Carro capotado é encontrado abandonado e com motor funcionando em estrada perto do Rio Pardo

As Forças de Segurança foram acionadas na manhã desde domingo, dia 27, para atender uma ocorrência de veículo abandonado. O fato ocorreu em uma estrada de terra, próximo ao Rio Pardo, sentido Pardinho.

O que chama atenção é que o veículo, com placas de Bacabal, estado do Maranhão, estava ligado, com o porta-luvas vazio e sem sinal de presença do proprietário. Trata-se um Toyota SW4.

O fato leva a crer que o veículo foi abandonado logo após um tombamento ou capotamento, pois apresenta avarias no teto, lateral e para-brisa.

Polícia Militar e Guarda Municipal foram acionadas por uma pessoa que passava no local e encontrou o veículo. O fato foi apresentado no Plantão da Polícia Civil em Botucatu.