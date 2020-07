Carro capota no Jardim Paraíso em Botucatu e deixa dois feridos

Um capotamento deixou duas pessoas feridas na madrugada deste sábado (04), na Avenida Raphael Laurindo, no Jardim Paraíso, em Botucatu (SP). De acordo com as informações, dois homens estavam dentro do carro que acabou capotando perto da Praça do PS Infantil do antigo Hospital Sorocabana, acidente registrado por volta da 1h da manhã.

O veículo, por motivos a serem apurados, bateu em um poste de sinalização e em uma árvore, quando capotou e foi deslizando por cerca de uns 50 metros. As vítimas ficam presas dentro do veículo e depois de retiradas pelo Corpo de Bombeiros e em seguida conduzidas ao PS do Hospital das Clínicas de Botucatu com ferimentos aparentemente leves.

Notícia do site Agência 14 News