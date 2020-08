Carro capota na Rodovia Gastão Dal Farra em Botucatu

Um acidente de carro foi registrado na madrugada desta segunda-feira, dia 24, na Rodovia Gastão Dal Farra, nas imediações do Central Parque e Jardim Estoril, em Botucatu. Segundo testemunhas, um veículo GM Vectra estava capotado no sentido 24 de maio.

Segundo relatos, o condutor disse no local que perdeu o controle do veículo após se assustar com algo que passou na frente de seu veículo, não sabendo especificar o que era. Na sequência, chocou-se contra a canaleta central, vindo a capotar.

Populares ajudaram a desvirar o carro, sendo o que o motorista não aparentava ferimentos.