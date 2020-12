Motorista perde controle e carro capota na rua Galvão Severino em Botucatu

FOTOS ACONTECE BOTUCATU

As forças de segurança registraram no começo da tarde desta terça-feira, dia 22, um acidente de trânsito na região entre o Elevado Bento Natel e Vila dos Lavradores, em Botucatu.

Segundo informações colhidas no local pela reportagem do Acontece Botucatu, a motorista de um veículo Renault Fluence, que estava pela Rua Galvão Severino, bateu em um Fiat Idea estacionado na via. Após perder o controle, o carro capotou na via, se chocando na sequência com um Renault Duster.

A motorista, de 36 anos, estava sozinha no veículo. Ela foi socorrida por uma unidade de Resgate do Bombeiros. O trânsito está lento no local. Guarda Municipal e Polícia Militar estão disciplinando o fluxo de veículos.