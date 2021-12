Carro capota em bairro rural de Botucatu

Bombeiros e Samu atenderam na tarde deste domingo, 12, um acidente perto do bairro rural do Guarantã. Segundo informações obtidas pelo Acontece Botucatu, o condutor de um veículo Toyota Yaris perdeu o controle de direção, capotando em uma curva.

O carro era ocupado por cinco pessoas, de acordo com testemunhas. De acordo com informações dos Bombeiros, uma mulher chegou a ser arremessada para fora do veículo, mas não apresentava ferimentos graves, apesar do fato.

Um homem foi socorrido pelo Samu com suspeita de fratura em um dos joelhos. Os demais ocupantes nada sofreram. O acidente deve ser registrado posteriormente no plantão da Polícia Civil.

