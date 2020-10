Carro capota após colisão no centro de Botucatu

As Forças de Segurança registraram um acidente de trânsito em Botucatu na tarde desta quinta-feira, dia 29. O fato ocorreu na rua Rangel Pestana, no cruzamento com a Prefeito Tonico de Barros.

Segundo informações, os veículos envolvidos são um GM Celta e um Renault Sandero. A colisão ocorreu quando um dos condutores avançou na preferencial do fluxo de trânsito.

Com o choque, o Sandero capotou na esquina. Apesar do susto, o acidente teve apenas uma vítima leve. O trânsito ficou interditado em vias próximas, o que causou bastante lentidão na região central de Botucatu.