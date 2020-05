Carro capota após atingir outro veículo na Vila dos Lavradores

A Polícia Militar de Botucatu registrou um acidente no começo da tarde desta quarta-feira, 13, em Botucatu. Um carro capou no meio da Rua João Cândido Villas Boas, na Vila dos Lavradores, próximo da rua Major Matheus.

Segundo testemunhas, o motorista de um Honda HRV, por motivos que ainda serão apurados, bateu na traseira de um Toyota Prius que estava estacionado. Com o impacto, o carro ficou desgovernado e capotou, parando com as rodas para cima.

O trânsito precisou ser interrompido pela Polícia Militar. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.