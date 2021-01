Carro cai em barranco na rodovia Alcides Soares em Botucatu

O Corpo de Bombeiros de Botucatu atendeu na manhã deste sábado, 09, um acidente na Rodovia Alcides Soares. O local fica próximo a ponte do Capivarinha.

Segundo informações apuradas pelo Acontece Botucatu, a condutora de um Fiat Pálio Weekend perdeu o controle da direção, por motivos que ainda serão apurados. Na sequência o veículo caiu em um buraco que fica junto ao barranco, no sentido Botucatu.

Apesar do susto e da destruição do veículo, as ocupantes nada sofreram. A pista não precisou ser interditada.