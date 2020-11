Carro bate em moto na Alcides Soares em Botucatu; duas pessoas ficam feridas

A Polícia Militar registrou na manhã deste sábado, dia 14, um grave acidente de trânsito em Botucatu. O fato ocorreu na Rodovia Alcides Soares, próximo a rotatória da Fazenda Lageado.

Segundo informações, um veículo que não foi identificado tentou fazer uma ultrapassagem, colidindo com uma motocicleta no local.

Os ocupantes da moto, que não tiveram os nomes divulgados, saíram como vítimas, sendo que ambos estavam com suspeitas de fratura. Um deles, inclusive, teve ferimentos graves nas pernas e foi levado ao Pronto Socorro do Hospital das Clínicas de Botucatu.

O condutor do veículo se evadiu do local e não foi identificado até o momento, de acordo com informações. A Polícia Civil deve investigar o caso.