Caminhão com madeira tomba sobre dois carros na Serra de Botucatu; duas pessoas morrem

Polícia Militar e Corpo de Bombeiros registraram mais um acidente na Serra de Botucatu, Rodovia Marechal Rondon (SP-300). Na manhã desta quinta-feira, dia 23, um caminhão, carregado com toras de madeira, tombou nessa via, atingindo dois veículos.

Segundo informações colhidas no local pelo Acontece Botucatu, o caminhão, com placas de Reginópolis, estava descendo a Serra, quando perdeu o controle e tombou. A carga e o próprio caminhão atingiram dois veículos que estavam subindo a via, sendo um Fiat Pálio, placas de Bauru e um Hyundai HB20, placas de Conchas.

De acordo com informações passadas no local para a reportagem do Acontece Botucatu, o motorista do caminhão morreu neste acidente. O condutor do HB20 também não resistiu aos ferimentos e teve a morte constatada logo após o acidente.

Os nomes das vítimas ainda não foram divulgados e os Bombeiros trabalham para a retirada dos corpos nas ferragens dos veículos envolvidos.

Além dos Bombeiros, equipes de Resgate da Rodovias do Tietê estão no local. A Concessionária faz a sinalização da via, que tem o trânsito no sistema “siga e pare” neste momento.

Polícia Militar e Polícia Militar Rodoviária também estão na Serra de Botucatu atendendo a ocorrência. A Polícia Civil deve investigar as causas do acidente.

O Acontece Botucatu acompanha e traz mais informações em breve nesta notícia.