Carreta tomba em alça de acesso de rodovia em Botucatu

A Concessionária Rodovias do Tietê atendeu na tarde desta sexta-feira, 13, mais um acidente em Botucatu. Segundo informações levantadas pelo Acontece Botucatu, uma carreta carregada com celulose tombou na alça de acesso da Marechal Rondon com Castelinho, sentido Castello Branco.

O motorista alegou que se perdeu no local, ficou sem controle e tombou. Ele sofreu ferimentos leves e recusou atendimento médico. O trânsito não precisou ser interrompido, porém, requer cuidado na alça de acesso entre as rodovias.