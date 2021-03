Carreta carregada com chapas de madeira pega fogo na Castelinho em Botucatu

Na madrugada desta quarta-feira, 31, o Corpo de Bombeiros de Botucatu foi acionado para conter um incêndio em uma carreta carregada com chapas de madeira. O incidente aconteceu na Rodovia João Hipólito Martins, a Castelinho, quilômetro 05, sentido interior-capital, em Botucatu.

O fogo teve início nos eixos, rodas e pneus, porém, as chamas se espalharam rapidamente e atingiram um dos containers, que estava carregado com as chapas, produto altamente inflamável. Depois de várias horas de trabalho, as chamas foram apagas por completo.

Foi necessária a ajuda de uma máquina retroescavadeira da prefeitura de Botucatu para retirar a carga do container, com segurança. Felizmente ninguém ficou ferido na ocorrência. O trânsito na rodovia fluiu normalmente.

Equipe do Corpo de Bombeiros

1o. SGT PM FERRARI

2o. SGT PM ALESSANDRO

CB PM OLIVEIRA

CB PM CASTRO

CB PM BUNDER

As causas do incêndio serão apuradas pela polícia civil.