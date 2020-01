Carga ilegal: Polícia Militar apreende 145 mil maços de cigarro em Botucatu

A Polícia Militar registrou na tarde desta quinta-feira, 31, um caso de contrabando em Botucatu. O Policiamento rodoviário informou sobre um veículo destinado ao transporte de bovinos, mas que estaria em circulação com carga ilícita de cigarros.

Policiais militares iniciaram o patrulhamento e foram informados de que o veículo entrou em uma residência no Bairro Parque dos Pinheiros. No local informado, a residência estava com o portão social aberto, sendo possível verificar que no interior do imóvel se encontravam o veículo denunciado e outro veículo Fiat Doblô.

No local estava parte da carga no solo (40 caixas) e outras 55 caixas sobre o compartimento de cargas de um veículo modelo F-4000. No Fiat Doblô, que iniciava novo carregamento, foram encontradas 05 caixas.

Havia outras 45 caixas em um quarto, nos fundos do imóvel. Foram apreendidos 145 caixas, o que totalizou 145.000 maços de cigarro de marcas ilícitas.

Na ação foram presas três pessoas, sendo o proprietário do imóvel e dois condutores das cargas. A ocorrência foi apresentada na Delegacia da Polícia Federal em Bauru. O material apreendido ficou retido na Receita Federal em Bauru.