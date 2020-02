Cão é morto com tiro na cabeça em Botucatu

Um cão foi morto com um tiro no Bairro Green Walley, em Botucatu na noite de segunda-feira (24). Segundo moradores o caso foi registrado na Alameda dos Jasmins, onde o animal foi encontrado já sem vida. Havia uma perfuração na parte da frente da cabeça. Indignadas, as pessoas enviaram o caso ao 14News nesta quarta-feira (26).

“Ele era super dócil escapou da residência essa única vez e voltou sem vida. Estamos revoltados”, comentou a moradora Jucelene Castanheira.

O mesmo tipo de ocorrência já tinha sido registrada no bairro com outro morador que perdeu uma cachorra com tiro. A moradora pediu a divulgação como forma de se evitar novos ataques aos animais.

Segundo as informações, o disparo partiu de uma arma pequena, provocando a perfuração e morte do animal. O caso será investigado pela Polícia Civil. O cão que morreu, chamado Neguinho, tinha 12 anos.

Fonte: Agência 14 News