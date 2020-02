Cão da PM localiza drogas e homem é detido por tráfico na região do Jardim Cristina

A Polícia Militar registrou na quinta-feira, 13, um caso de tráfico de drogas na região do Jardim Cristina. Policiais militares do Canil, juntamente com o cão Nox, estavam em patrulhamento pela Rua Ari Tomas Simoneti, quando visualizaram um indivíduo em atitude suspeita.

Ele foi abordado e em busca pessoal, nada de ilícito foi localizado. Porém, o cão Nox Indicou que em um terreno havia um saco enterrado com 334 pedras de crack todas embaladas individualmente e prontas para venda.

Ao ser indagado, o indivíduo confessou a propriedade e que traficava no local, diz boletim de ocorrência. No local também foi encontrado o dinheiro proveniente da venda das drogas. Diante dos fatos, indivíduo recebeu voz de prisão e foi conduzido ao plantão policial.