Cão da PM encontra grande quantidade de droga no Monte Mor em Botucatu

A Polícia Militar registrou na tarde desta quarta-feira, 29, um caso de tráfico de drogas no Jardim Montemor. Policiais militares do Canil, juntamente com o cão KITO, estavam em patrulhamento pela Rua Hermes Fonseca, quando avistaram um indivíduo em atitude suspeita, no portão da quadra de um projeto social.

Ao perceber a presença policial, entrou rapidamente para a quadra e se misturou com os outros jovens que ali se encontravam, relata boletim de ocorrência. Em ação rápida dos policiais militares o indivíduo foi abordado.

Em revista pessoal, foram localizadas 2 porções de maconha, 2 eppendorfs de cocaína, 8 porções de crack e certa quantia de dinheiro. Indagado sobre a procedência dos entorpecentes e do dinheiro, o mesmo alegou estar realizando a venda de Drogas no local, mas que não havia mais entorpecentes escondidos.

Após as declarações, cão Kito realizou uma varredura nas redondezas e localizou em um buraco, em meio ao lixo, uma sacola contendo 47 porções de crack, 14 porções de maconha, 32 eppendorfs de cocaína e mais dinheiro. Foi dado voz de prisão em flagrante por tráfico de Drogas ao indivíduo e encaminhado à DISE, onde o delegado ratificou a prisão.