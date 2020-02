Cão da PM encontra droga enterrada em mata no distrito de Rubião Junior

A Polícia Militar registrou um caso de tráfico de drogas na tarde desta terça-feira, 18. Policiais militares da ROCAM foram informados que pela Rua Manoel Marques Marçal, Jardim Dona Marta estaria ocorrendo o Tráfico de Drogas.

Chegando no local, os policiais militares visualizaram uma adolescente, que ao perceber a presença policial, empreendeu fuga, sendo abordada e revistada.

Nada de ilícito foi localizado com ela. Mas em buscas pelo local, foi localizada uma sacola contendo 19 porções de maconha, uma porção grande de maconha, diversos saquinhos para embalar a droga e certa quantia em dinheiro.

Pelo fato do local ser de mata, foi solicitado o apoio do Canil e com ajuda do cão KITO, indicou o local onde estaria mais drogas enterradas. Foram localizadas mais 3 porções grandes de maconha e um canivete.

Indagada, a adolescente informou que a droga pertencia ao seu namorado e informou que ele se encontrava em sua residência. Os policiais militares foram até a residência do indivíduo, sendo ele localizado no portão.

Questionado, confessou a traficância naquele local. Ambos foram conduzidos ao Plantão Policial, sendo a adolescente liberada. O indivíduo permaneceu à disposição da justiça.