As equipes de resgate da Concessionária Rodovias do Tietê atenderam a um acidente com vítima na tarde desta quarta-feira, 10.

O caso aconteceu próximo a entrada do novo Fórum. De acordo com testemunhas, um veículo Fiat Pálio invadiu a pista contrária e atingiu frontalmente uma caminhonete.

Os ocupantes dos veículos tiveram ferimentos leves. A Polícia deve investigar o caso e apontar as causas do acidente.

Compartilhe esta notícia