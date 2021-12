Caminhoneiro é preso com mais de uma tonelada de maconha em carga de melancia

Apreensão ocorreu na rodovia João Mellão (SP-255), em Avaré, neste sábado (25)

Um caminhoneiro foi preso após ser flagrado com mais de uma tonelada de maconha escondida em carga de melancia, na rodovia João Mellão (SP-255), em Avaré (SP), neste sábado (25).

De acordo com a PM Rodoviária, o motorista que seguia em um veículo com placas de Cambé (PR), quando foi abordado no quilômetro 238 durante a Operação Natal. Contudo, durante buscas, os policiais constataram que no meio das frutas havia 1.392,500 quilos de maconha.

Indagado, o homem confessou que pegou a droga no município de Sete Quedas (MS)e levaria para Rio de Janeiro (RJ).

Ainda segundo a polícia, ele foi levado para a delegacia de Avaré, onde o caso foi registrado como tráfico de drogas.

Fonte: G1

Compartilhe esta notícia