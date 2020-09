Caminhão tomba perto do Shopping e motorista é socorrido

A Polícia Rodoviária registrou um acidente em uma das alças de acesso a SP-209, Castelinho, próximo ao Shopping Botucatu. O condutor de um caminhão perdeu o controle, vindo a tombar no local.

Viaturas da Concessionária Rodovias do Tietê fizeram a sinalização do trecho, pois parte da via precisou ser interditada após a carga ficar espalhada na pista.

O motorista teve ferimentos leves e foi socorrido pelo SAMU ao Pronto Socorro do Hospital das Clínicas de Botucatu. As causas do acidente serão investigadas.