Caminhão sem freio atinge motocicleta e invade residência no Lavapés

Fotos: Acontece Botucatu

Um acidente foi registrado no início da tarde desta quarta-feira, 15, no cruzamento das ruas Rua Jorge Tibiriçá e Curuzu. Segundo as informações colhidas no local pela equipe do Acontece Botucatu, um caminhão colidiu contra uma moto e depois invadiu uma casa que fica na esquina.

O veículo, que estava carregado com uma máquina compactadora de solo, usada em preparação de ruas para asfaltamento, descia pela Jorge Tibiriçá. O motorista relatou que perdeu o freio do caminhão.

Ao cruzar a Curuzu ele atingiu um motociclista que vinha por esta via na preferencial. Por muita sorte o condutor da moto não se feriu. “Quando eu ví ele já estava na minha frente. Nasci de novo”, disse ele. O caminhão só parou depois que bateu contra o muro da casa, que no momento do acidente estava vazia.

Apesar da violência do acidente, ninguém se feriu. O Corpo de Bombeiros foi até o local com a unidade de Resgate para atendimento à ocorrência e a Polícia Militar disciplinou o trânsito.