Caminhão furtado em Botucatu é localizado por equipe do GIAR da Polícia Civil

A Polícia Civil de Botucatu finalizou nesta terça-feira, dia 29, um caso de furto na zona rural. A equipe de Investigação em Área Rural “GIAR”, ao tomar conhecimento do furto de um caminhão, iniciou o trabalho de localização.

Após pesquisas, foi constatado que o caminhão havia passado na rodovia SP-191, ponte do Jau, durante à noite e com destino na cidade de Tambaú. Também foi constatado que no mesmo horário e sentido um veículo Palio acompanhava o caminhão.

Após pesquisa foi descoberto que o proprietário do Palio possuía várias passagens pelo crime furto. Acreditando que o caminhão pudesse estar na cidade de Tambaú em poder do proprietário do Palio, foi solicitado apoio a delegacia local e passada as informações colhidas pela equipe Rural.

Trabalho realizado pelos investidores, conseguiram localizar o caminhão em uma chácara distante 22 Km de Tambau, já em poder de um receptador. Foi dado voz de prisão ao receptador, sendo ele autuado em Flagrante.

Compartilhe esta notícia