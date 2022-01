Caminhão desgovernado destrói veículo em rodovia de Pardinho

A Polícia Militar registrou um grave acidente no fim da tarde desta sexta-feira, dia 14, em Pardinho. O fato envolveu um caminhão e um carro na Rodovia João Emílio Roder.

Segundo informações, um caminhão carregado com pedras, em uma subida sentido serra, apresentou um problema mecânico e não conseguiu subir. O veículo, já sem controle, começou a descer a atingiu um GM Astra com placas de Igaraçu do Tietê, que estava atrás.

Um vídeo que circulou pelos grupos de WhatsApp mostrou trânsito gerado pelo acidente na via. O condutor do Astra foi socorrido. Apesar da gravidade, ele teve apenas ferimentos leves.

