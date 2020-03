Caminhão de supermercado pega fogo na Rondon em Botucatu

O motorista de um caminhão de uma rede de supermercado, que saiu de Bauru com destino a Sorocaba, levou um grande susto na manhã desta quinta-feira, 19. Quase chegando em Botucatu, com o caminhão carregado com 20 toneladas de produtos diversos, o condutor percebeu que o baú do veículo estava pegando fogo.

Rapidamente ele desengatou a cabine do restante do veículo e deixou o baú estacionado no acostamento da pista. Equipes da concessionária Rodovias do Tietê e Corpo de Bombeiros de Botucatu foram até o local e controlaram as chamas.

Ninguém se feriu e as causas do incidente serão investigadas pela polícia. Houve congestionamento na pista sentido Bauru-Botucatu.