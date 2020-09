Caminhão de laranja tomba ao tentar desviar de veículo em estrada de Itatinga

Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal e Polícia Militar registraram na tarde deste sábado, dia 12, um acidente na Rodovia José Saab, em Itatinga. Segundo informações apuradas pelo Acontece Botucatu, um veículo colidiu com um caminhão carregado de laranja, que ao tentar desviar, tombou no local.

De acordo com informações, dois ocupantes do veículo foram socorridos. O condutor teve ferimentos leves e uma passageira foi conduzida para atendimento médico com suspeita de fraturas nas pernas.

O motorista do caminhão também foi socorrido com ferimentos leves. A carga de laranja ficou espalhada pela pista e o local ficou interditado por mais de uma hora.

Segundo relatos, o condutor do veículo saiu pela pista após o acidente e quase foi atropelado por uma moto. O condutor da motocicleta perdeu o controle ao tentar desviar e caiu. A Polícia Civil deve investigar as causas do acidente.

A vítima que estava no veículo foi retirada pelos Bombeiros e conduzida por uma ambulância de Itatinga para o Pronto Socorro do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu. Ela não corre risco de morte.