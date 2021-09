Caminhão de Itatinga carregado com laranja tomba em Botucatu; motorista é socorrido

A Polícia Rodoviária registrou neste domingo, dia 19, um acidente envolvendo um caminhão carregado com laranja. O veículo tombou no trevo de acesso da Marechal Rondon (SP-300) com a Castelinho (SP-209).

O condutor do caminhão, de Itatinga, foi socorrido por uma equipe de resgate do Corpo de Bombeiros de Botucatu. Com suspeita de traumatismo craniano, ele foi levado para o Hospital das Clínicas da FMB.

A carga ficou espalhada pela pista e foi preciso interromper o trânsito. Não se sabe até o momento os motivos do tombamento e a Polícia Civil deve investigar o caso. Viaturas da Concessionária Rodovias do Tietê também estiveram no local.