Caminhão carregado com tubos de PVC tomba na Alcides Soares em Botucatu

A Guarda Municipal registrou na tarde deste sábado, 07, um acidente na Rodovia Alcides Soares, em Botucatu. Segundo informações apuradas no local pelo Acontece Botucatu, um caminhão tombou bem perto da ponte do rio Capivarinha, no sentido Rio Bonito-Vitoriana.

O caminhão estava carregado com tubos de PVC. O trânsito neste momento segue o sistema siga e pare, pois o veículo está atravessado na pista.

O motorista, do Paraná, foi socorrido consciente para o Hospital das Clínicas, mas sem gravidade. A carga ficou espalhada pela pista. A Guarda Municipal neste momento está disciplinando o trânsito no local.

O Acontece Botucatu constatou que o asfalto da Alcides Soares está muito deteriorado, pois com a interdição da SP-191, caminhões pesados estão circulando pela vicinal.

Fotos Acontece Botucatu