Caminhão carregado com sucata tomba na rodovia Alcides Soares em Botucatu

Um acidente foi registrado na manhã desta segunda-feira, dia 16, na rodovia vicinal Alcides Soares. Segundo apurado pelo Acontece Botucatu, o fato ocorreu com um caminhão carregado com sucata.

Segundo informações passadas ao Acontece Botucatu por testemunhas, o condutor perdeu o controle de direção e o caminhão tombou na via. O acidente ocorreu logo no início da Alcides Soares, sentido Cachoeirinha-Lageado.

A carga ficou espalhada no acostamento após o tombamento. Apesar do susto, o motorista foi socorrido apenas com ferimentos leves.

O transito ficou parcialmente interditado no local. A Polícia Civil deve investigar as causas do acidente.







