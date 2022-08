Caminhão carregado com óleo de cozinha pega fogo e interdita Castelo Branco em Pardinho

Imagem arquivo pessoal

A Polícia Rodoviária registrou na noite desta terça-feira, 02, um acidente envolvendo um caminhão na Rodovia Castelo Branco, a SP-280. O fato ocorreu na altura do município de Pardinho.

Segundo informações de testemunhas ao Acontece Botucatu, um caminhão carregado com óleo de cozinha pegou fogo, por motivos que ainda serão esclarecidos. As chamas estavam bem altas e fortes no momento.

A pista precisou ser interditada no sentido interior-capital, o que causou grande engarrafamento. O Corpo de Bombeiros de Botucatu foi acionado para conter o fogo e ajudar com a carga que se espalhou pela pista, sendo utilizados 24 mil litros de água na ação.

Segundo os Bombeiros de Botucatu, foram derramados 18 mil litros de óleo na pista. A Cetesb esteve presente no local, assim como viaturas da concessionária CCR e viaturas da Polícia Rodoviária.

O incêndio foi controlado e não há informações sobre feridos no incêndio do caminhão. A Polícia Civil vai investigar o caso registrado.

