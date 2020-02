Caminhão capota em desvio na Marechal Rondon

Um caminhão carregado com bags capotou na manhã desta quinta-feira, 20, na Rodovia Marechal Rondon em Botucatu. O acidente aconteceu em um desvio improvisado pela concessionária Rodovias do Tietê, no trevo de acesso ao bairro rural Toledo, por conta de uma erosão que se abriu na semana passada na pista, após uma forte chuva.

O veículo pesado, não conseguiu fazer a curva do trevo e capotou sobre o guardrail, deixando a carga espalhada no barranco. Segundo as primeiras informações, o motorista sofreu apenas ferimentos leves.

Congestionamento

Muitos motoristas relataram nos últimos dias, congestionamentos no trecho, por conta do desvio feito no trevo de toledo. Em certo ponto, os fluxos contrários se cruzam, sendo que um dos sentidos precisa parar.

Geralmente nos horários de pico, os veículos vão se acumulando, e nesta quarta-feira, 19, o congestionamento no sentido Botucatu-São Manuel chegou na Avenida Dante Delmanto, última saída da cidade de Botucatu.

Consultada, a concessionária Rodovias do Tietê informou que não fará a passagem sobre o canteiro central e que não há outra alternativa, a não ser o desvio antigo, feito por terra, no caminho do bairro rural Toledo, entre Botucatu e São Manuel.

O Acontece Botucatu questionou a Artesp sobre o desvio, mas até o momento não recebeu a resposta.