Caminhão cai em ribanceira na Alcides Soares

FOTOS: ACONTECE BOTUCATU

Mais uma vez a Rodovia Vicinal Alcides Soares toma conta dos noticiários por conta de uma notícia relacionada a um acidente. No início da noite desta quarta-feira, 11, um caminhão carregado de piche perdeu o controle por causas que ainda serão identificadas e caiu em uma ribanceira em um trecho próximo de uma pedreira existente no local.

O Corpo de Bombeiros e o SAMU retiraram o condutor do veículo que ficou preso nas ferragens. O mesmo estava consciente, mas seguiu com a Unidade do Resgate até o Hospital das Clínicas. A informação coletada no local é de que a vítima é natural de Cerquilho.

O acidente aconteceu enquanto o caminhão descia o trecho conhecido como a Serra de Vitoriana.

O trânsito é muito complicado no local, mas deve se regularizar nos próximos minutos. Por lá, Polícia Militar e Guarda Civil Municipal ajudam com O fluxo.

O Acontece Botucatu acompanha o caso e atualiza as informações em breve.