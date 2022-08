Caminhão arrasta cabos de energia e derruba poste no bairro Comerciários em Botucatu

Defesa Civil isolou a área; local ficou sem energia

A Defesa Civil de Botucatu atendeu uma ocorrência de queda de um poste e cabos de energia na manhã desta quinta-feira, dia 18, em Botucatu. O fato ocorreu na Avenida Ediberto Roque Sforsin, região do bairro Comerciários e Cohab 5.

Segundo informações de testemunhas, um caminhão passou pelo local e se enroscou nos cabos de energia, o que levou a queda também do poste da CPFL. O local, que fica próximo da escola Jonas Alves, foi interditado.

A energia foi interrompida no bairro, assim como os serviços de telefonia e internet. As empresas responsáveis já foram acionadas e a CPFL fará a troca do poste e cabos.

Apesar do susto, não houve vítimas. A Guarda Civil esteve no local e a Defesa Civil rapidamente isolou a área para a retirada do poste e fiação. O fato será investigado.

Veja vídeo

