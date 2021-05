Câmeras de segurança flagram furto de celular em São Manuel

O dono de uma loja de celulares da Rua Gomes de Faria, no centro de São Manuel, divulgou as imagens (veja no link abaixo) do furto de dois celulares do mostruário da loja. O crime aconteceu nesta quinta-feira, 27.

Uma mulher entrou na loja e começou ver os aparelhos no balcão expositor. Uma segunda mulher entrou pouco tempo depois e parou bem na frente da vendedora, tapando a visão.

Aproveitando esse momento, a mulher que olhava os celulares abriu o balcão, que estava com defeito na trinca, pegou os dois aparelhos e colocou no bolso da calça. Logo em seguida saiu da loja. Pouco tempo depois a outra também saiu.

Um boletim de ocorrência foi registrado e a polícia irá investigar o caso. Se alguém conseguir identificar a mulher, pode passar as informações à polícia de São Manuel. Veja o vídeo e compartilhe para ajudar a identificar a mulher.