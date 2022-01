Câmeras de segurança flagram furto de celular em loja de materiais de construção em Botucatu

Homem levou aparelho que estava no balcão e era usado para vendas dos produtos

A Polícia Civil de Botucatu investiga um caso de furto contra uma loja de materiais de construção que fica na rua Jaguaribe, em Botucatu.

O crime ocorreu no último dia 28 de dezembro, mas as imagens foram divulgadas nesta quarta-feira, 06. As câmeras da loja flagraram o momento em que um homem leva o celular que era utilizado para venda de produtos da loja.

Ele encosta no balcão onde está o aparelho, disfarça, pega o celular e esconde na calça. Os responsáveis pela loja pedem ajuda para identificar o criminoso. (veja o vídeo acima)

As denúncias podem ser feitas para as forças de segurança, através dos telefones 190 ou 199.

Compartilhe esta notícia